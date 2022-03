Équipe de France : l'étrange soirée de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Simple inconnu il y a un peu moins de deux ans quand il a débarqué au Racing Club de Lens en provenance de l'Arminia Bielefeld, Jonathan Clauss (29 ans) est vite devenu une référence en Ligue 1. Celui qui jouait encore au niveau amateur en 2017 avec l'US Avranches s'est affirmé comme un cadre du club nordiste dont les performances en Ligue 1 (6e en 2021 et actuellement 8e) sont très intéressantes. Reparti sur de bonnes bases cette saison, le natif de Strasbourg compte 4 buts et 9 offrandes en 28 matches de Ligue 1. Un apport offensif important pour le piston droit qui toque à la porte de l'équipe de France depuis de longs mois. Si le système précédent ne faisait pas la part belle aux pistons, le passage en 3-5-2 a changé les choses pour Jonathan Clauss.

Appelé pour la première fois lors de ce rassemblement, il bénéficie du replacement de Benjamin Pavard en défense centrale et les prestations très décevantes de Léo Dubois avec l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le groupe France. «Je dois me dire que je suis à ma place, c’est le sens de la discussion que j’ai eue avec le sélectionneur. (...) Il va falloir que je me libère sur le terrain, à l’entraînement, que je prenne mes marques. Et après, on verra ce que je sais faire. Mais si je ne m’en sentais pas capable, je ne serais pas venu. Il y a cette adrénaline qui te fait vibrer» expliquait-il avant ses débuts. Doublure de Kingsley Coman, il était entré à Marseille contre la Côte d'Ivoire pour cinq minutes.

Il a fait taire les sifflets

Voulant le tester de manière plus conséquente, Didier Deschamps a donc décidé de le lancer comme titulaire ce mardi soir contre l'Afrique du Sud (5-0). Et pourtant en marge du match, l'heure n'était pas à la fête. Des tags hostiles envers Jonathan Clauss ont été trouvés aux abords du stade Pierre-Mauroy. Pas besoin de tapis rouge pour le natif de Strasbourg puisqu'il s'est quand même senti chez lui dans l'enceinte du rival. Remuant et percutant dans son couloir, il s'est aussi distingué dans les efforts défensifs avec 5 interceptions, le record de la partie. Impliqué sur le quatrième but tricolore signé Wissam Ben Yedder, il aurait pu aussi marquer un peu plus tôt au retour des vestiaires mais il n'avait trouvé que le petit filet (50e).

Didier Deschamps "regrette ceux qui ont manifesté bêtement par des sifflets" à l'encontre de Jonathan Clauss 🎙️#FRAADS pic.twitter.com/6mLa1d3mHn — Late Football Club (@LateFootClub) March 29, 2022

Sorti dans les derniers instants pour laisser sa place à Christopher Nkunku (89e), Jonathan Clauss a montré de belles choses. Didier Deschamps l'a souligné en conférence de presse tout en critiquant certains sifflets à son encontre : «je trouve regrettable ce qu’il s’est passé, pour ne pas dire plus. Ça va à l’encontre de l’équipe de France avant d’aller à l’encontre de Jonathan Clauss. Ce qu’il a fait sur le terrain a atténué les sifflets de ceux qui ont manifesté bêtement. C’est son mérite. Il a participé à la victoire dans son rôle spécifique. Il est rentré à Marseille, je voulais le voir aussi plus longtemps pour avoir des réponses pour l'avenir.» Justement l'avenir, Jonathan Clauss semble l'avoir éclairci avec ce rassemblement plutôt positif où il a montré qu'il était capable de se mettre au niveau des Bleus. À lui de continuer ainsi pour être de la partie pour la Ligue des Nations au moins de juin et peut-être dans la liste en novembre 2022 pour la Coupe du monde 2022. Plus que jamais, Jonathan Clauss vit passionnément son rêve bleu.