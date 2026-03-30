Le Real Madrid va faire un gros coup mercato pour seulement 8 M€ !

On le sait, l’été va être encore plus chaud que d’habitude à Madrid. Sous le soleil ibérique, la direction compte renforcer considérablement l’équipe, avec plusieurs secteurs prioritaires, comme le milieu de terrain ou la défense centrale. Plusieurs nouveaux visages sont donc attendus à Valdebebas au courant de l’été, à commencer par Endrick, une fois son prêt à l’OL terminé, mais aussi Nico Paz, que le Real Madrid va rapatrier, l’Argentin étant toujours excellent à Côme.

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S’il faudra attendre de voir si les Merengues pourront recruter un galactique de la trempe de Vitinha, les décideurs merengues vont continuer de s’appuyer sur leur formation et sur la diaspora de La Fabrica qui continue de briller partout en Europe. Effectivement, comme l’indique la Cadena SER, le club de la capitale espagnole a décidé de faire revenir un joueur formé à la maison.

Un retour express

Ce joueur n’est autre que Víctor Muñoz, un des joueurs à la mode en Espagne en ce moment. L’ailier d’Osasuna, qui a quitté Madrid l’été dernier, devrait rentrer à la maison un an plus après avoir été vendu pour 5 millions d’euros. Les Madrilènes conservaient une option de rachat de 8 millions d’euros, et ils ont décidé de l’exercer afin qu’il fasse la présaison sous les ordres d’Alvaro Arbeloa, ou de l’entraîneur qui sera en poste d’ici là.

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Brillant à Osasuna, celui qui avait joué quelques bouts de match avec Carlo Ancelotti à l’époque est en train d’exploser et a même fêté sa première sélection et son premier but en fin de semaine dernière, contre la Serbie. Excellent dribbleur et joueur très rapide, il affiche des capacités déconcertantes pour mettre le feu dans les défenses adverses. Au point où il a aussi tapé dans l’œil du… FC Barcelone, club où il est passé lors de son enfance. A noter que le Real Madrid pourrait aussi le faire venir pour le revendre dans la foulée et faire un gros coup financier…