CAN

CAN 2025 : le but gag inscrit par Foster pour l’Afrique du Sud face au Zimbabwe

Par Kevin Massampu
1 min.
Lyle Foster @Maxppp
Zimbabwe 2-3 Afrique du Sud

Tous deux dans le groupe B, le Zimbabwe (4e) et l’Afrique du Sud (2e) s’affrontent ce lundi pour le compte de la troisième et dernière journée des phases de poules de cette CAN. Dans ce match très animé, où les deux équipes ont réussi à trouver le chemin des filets en première période, les Sud-Africains ont repris l’avantage au retour des vestiaires, grâce à un but de Lyle Foster (50e, 1-2). 

beIN SPORTS
[🎞️VIDEO] 🏆🌍 #CAN2025
🇿🇼🇿🇦 MAIS QUEL BUT GAG !!!! 😅
💥 Les Bafana Bafana profitent d'une énorme erreur de la défense du Zimbabwe pour reprendre l'avantage !
#ZIMAFS #beINCAN2025
Voir sur X

L’avant-centre de Burnley a pu toutefois compter sur une énorme boulette du défenseur zimbabwéen, Divine Lunga, qui a vu sa remise de la tête être interceptée par le numéro 9 des Bafana Bafana. Ce dernier a ensuite devancé le gardien adverse, Washington Arubi, qui a raté son intervention et lui a donné un coup sur la tête. Malgré une bouche en sang et quelques instants passés hors de la pelouse, Foster a pu regagner le terrain. Avec cette deuxième réalisation de Foster dans cette CAN, l’Afrique du Sud de Hugo Broos valide pour le moment son ticket pour les 8es de finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
