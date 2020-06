Mercato 2020 : les grands chantiers du Real Madrid

La suite après cette publicité

Cet été, la Casa Blanca ne devrait pas faire dans la révolution, mais plutôt dans l'ajustement. Il faudra certainement attendre un peu avant de voir le club de Florentino Pérez s'offrir un joueur de premier plan. Le Real ne devrait donc s'essayer aux dossiers Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, que l'été prochain. Le nom de Jadon Sancho a également été évoqué à Madrid, mais là encore, aucune offre ne devrait être faite par le club madrilène, qui regarde plutôt vers l'horizon 2021. Le cas Pogba, éternel marronnier, semble bien proche de l'abandon. En tout cas, vu d'Espagne, le dossier est au point mort, bien que Zidane adore le profil de La Pioche. Cependant, d'autres pistes continuent d'être suivies par les Merengues, notamment celle menant à Eduardo Camavinga. Il pourrait bien être le seul joueur à faire l’objet d'une offre cet été, d'un montant compris entre 50 et 60 M€. L'idée des dirigeants madrilènes est de le prêter dans la foulée à Rennes, où il pourra s'aguerrir une saison de plus. Avant de faire le grand saut pour la capitale espagnole.

Le Real Madrid aime également beaucoup le profil du milieu offensif du Bayer Leverkusen, Kai Havertz. Suivi de près par le Bayern Munich, le jeune allemand (20 ans) attire aussi beaucoup en Angleterre. Liverpool, Chelsea et les deux clubs de Manchester sont dans la course. Le Real lui aurait déjà fait une offre, mais bien inférieure aux 100 M€ demandés par le Bayer, qui a refusé la proposition. L'autre solution pour renforcer l'équipe madrilène est de profiter du retour des prêts de ses joueurs. Deux d'entre eux ont été particulièrement brillants cette saison. D'abord, Martin Ødegaard dont le prêt de deux ans à la Real Sociedad, se termine à l'issue de l'exercice 2020-21. Son retour prématuré avait été évoqué dans la presse ibérique, mais le jeune joueur préférerait rester jusqu'au bout de son prêt, là où sa place de titulaire lui est garantie. Achraf Hakimi est lui aussi concerné, d'autant que son prêt se termine cet été. En théorie, il devrait donc rentrer à la Casa Blanca. Sauf qu'il ne souhaiterait pas être la doublure de Carvajal, mais plutôt être titulaire pour avoir du temps de jeu. Le BVB aimerait le conserver mais cela semble compliqué, à cause d'une très forte concurrence. Le Bayern lui aurait ainsi proposé un salaire de galactique, et Manchester City lui ferait également les yeux doux. Mais pour s'offrir les services du latéral droit, il faudra sortir le carnet de chèques, puisque le Real en demande 60 M€. Et si les dirigeants madrilènes pourraient accepter de lâcher le jeune international marocain, d'autres joueurs seraient particulièrement visés par ce dégraissage à venir. Un trio en particulier : Gareth Bale, James Rodriguez, et Mariano Diaz. Trois joueurs qui coûtent au club 54 M€ par an, en salaire brut. Tous trois sont d'ailleurs régulièrement évoqués comme étant mis sur le marché des transferts par le Real.

Des départs à prévoir

Arrivé l'été dernier à Madrid, Luka Jovic pourrait également faire ses valises au prochain mercato. N'ayant jamais vraiment convaincu son entraîneur, l'attaquant serbe pourrait rebondir à Milan, où les deux clubs de la ville aimeraient l'accueillir. À l'Inter, il prendrait la place d'un certain Lautaro Martinez annoncé un peu plus chaque jour à Barcelone. L'AC Milan aussi aimerait beaucoup son profil. Les Rossoneri aimeraient faire un prêt payant, de 7 M€ sur deux ans, avec une option d'achat à 35M€. De nombreux autres joueurs sont également concernés par ce plan de départs. Alvaro Odriozola, Lucas Vázquez, Brahim Diaz, Nacho et Sergio Reguilón sont ainsi tous transférables.

En ce qui concerne les gardiens, le prêt d'Alphonse Areola touche à sa fin, et les Merengues ne devraient pas le retenir. Luca Zidane sera libre à l'issue de la saison, lui qui a réalisé un exercice complet, en 2e division espagnole, prêté à Santander. Il pourrait rebondir en Ligue 1, où il serait suivi notamment par le club de Montpellier, qui a toutefois démenti l'information. Au final, le mercato du Real s'annonce assez particulier. Cela ne devrait pas beaucoup bouger dans le sens des arrivées. En revanche, plusieurs départs sont à prévoir.