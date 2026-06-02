Rennes en passe de finaliser une vente à 6 M€

Recruté durant l’été 2024 en échange de 15 M€, Albert Gronbaek (25 ans) est sur le point de quitter définitivement le Stade Rennais deux ans plus tard, à un tarif nettement revu à la baisse. Ouest France assure que les Rouge et Noir et Hambourg sont en passe de conclure un transfert d’un montant de 6 M€, bonus compris.

La suite après cette publicité

Cela permettrait au milieu de terrain danois de rester au sein du club allemand où il était prêté depuis l’hiver dernier. Ce sera également un soulagement pour le SRFC de pouvoir se débarrasser enfin d’un élément qui n’a jamais su s’imposer en Bretagne (18 matches seulement) et qui avait été envoyé en prêt à Southampton, au Genoa et donc au HSV.