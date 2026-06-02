Bundesliga
Rennes en passe de finaliser une vente à 6 M€
1 min.
@Maxppp
Recruté durant l’été 2024 en échange de 15 M€, Albert Gronbaek (25 ans) est sur le point de quitter définitivement le Stade Rennais deux ans plus tard, à un tarif nettement revu à la baisse. Ouest France assure que les Rouge et Noir et Hambourg sont en passe de conclure un transfert d’un montant de 6 M€, bonus compris.
La suite après cette publicité
Cela permettrait au milieu de terrain danois de rester au sein du club allemand où il était prêté depuis l’hiver dernier. Ce sera également un soulagement pour le SRFC de pouvoir se débarrasser enfin d’un élément qui n’a jamais su s’imposer en Bretagne (18 matches seulement) et qui avait été envoyé en prêt à Southampton, au Genoa et donc au HSV.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer