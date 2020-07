Grenade : Maxime Gonalons va rester

Prêté à Grenade par l'AS Roma pour la saison 2019-2020, Maxime Gonalons a montré de belles choses. Avec le Graná, le milieu de terrain français a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive en Copa del Rey. Et l'ancien Lyonnais auraient donné entière satisfaction aux dirigeants du club espagnol. D'après les informations de L'Équipe, le natif de Vénissieux devrait rester à Grenade, où il pourrait signer un contrat de trois ans prochainement.

Avec l'option d'achat comprise dans le prêt, mais dont le montant n'avait pas été dévoilé, la formation qui a terminé septième de Liga cette saison devrait normalement envoyer un chèque à la Louve. Jeudi soir, sur OL TV, le principal concerné avait déjà dévoilé un petit indice pour son avenir, confirmant ainsi cette tendance : «c’était vraiment une grande saison et je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec Grenade.»