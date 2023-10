Chelsea : Malo Gusto garde un oeil sur l’OL

Invité surprise du dernier rassemblement des Bleus, pour pallier la blessure d’Axel Disasi notamment, Malo Gusto a d’ailleurs rejoint pour la première fois de sa carrière le groupe de Didier Deschamps en vue du match de qualifications à l’Euro 2024 aux Pays-Bas ainsi que pour la rencontre, amicale cette fois-ci, contre l’Écosse. Lors d’un entretien accordé à nos confrères de RMC Sport, l’actuel latéral de Chelsea est revenu sur l’actualité brulante de son ancien club, l’Olympique Lyonnais, actuellement dans une situation sportive très délicate avec une triste 17ème place de Ligue 1, à seulement un point de la lanterne rouge clermontoise.

Malo Gusto en a également profité pour revenir sur les nombreuses critiques de la part des supporters des Gones à son encontre. «Comme je l’avais dit, quand tu es un enfant du club et que tu as grandi ici, que tu as toujours été fier de porter le maillot, en voyant tout ça, ça fait de la peine. C’est la vie. Cela ne me touche pas, je n’y prête pas forcément attention», a notamment confié l’ancien rhodanien avant d’assurer qu’il avait toujours un regard sur son club formateur : «quand ils prennent à partie tout le monde, tous ceux qui souhaitent partir du club, c’est dommage. On doit l’accepter. Je suis concentré sur Chelsea et l’équipe de France, on va dire que c’est derrière moi mais j’ai toujours un regard important pour ce club. Il y a encore mes amis, c’est mon club formateur.» Le message est passé !