Ligue 1
OM : le groupe convoqué pour la réception du Mans
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@Maxppp
L’Olympique de Marseille a communiqué, ce dimanche matin, son groupe pour la réception du Mans. À l’occasion de cette rencontre, Bruno Genesio a retenu 22 joueurs pour tenter de décrocher un résultat positif à domicile et poursuivre la très belle série olympienne. Plusieurs cadres figurent dans cette liste, notamment Aguerd, Højbjerg, Weah et Gomes.
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Olympique de Marseille @OM_Officiel – 11:00 Voir sur X
Après ses débuts compliqués, Himad Abdelli est-il devenu indispensable à l'OM ?
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Le technicien marseillais pourra également compter sur Abdelli, Harit, Kamissoko ou encore Paixão. Voici les 22 joueurs convoqués pour cette rencontre : De Lange, Vermot, Gomis, Aguerd, Bezafah, Egan-Riley, Garcia, Koum, Meïté, Weah, Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi, Abdallah, Gouiri, Mmadi, Paixão et Maupay.
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