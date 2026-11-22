L’Olympique de Marseille a communiqué, ce dimanche matin, son groupe pour la réception du Mans. À l’occasion de cette rencontre, Bruno Genesio a retenu 22 joueurs pour tenter de décrocher un résultat positif à domicile et poursuivre la très belle série olympienne. Plusieurs cadres figurent dans cette liste, notamment Aguerd, Højbjerg, Weah et Gomes.

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Après ses débuts compliqués, Himad Abdelli est-il devenu indispensable à l'OM ? Oui, c'est désormais un élément incontournable. Oui, mais il doit encore gagner en régularité. Non, l'OM peut facilement se passer de lui. Il est important, mais pas irremplaçable. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le technicien marseillais pourra également compter sur Abdelli, Harit, Kamissoko ou encore Paixão. Voici les 22 joueurs convoqués pour cette rencontre : De Lange, Vermot, Gomis, Aguerd, Bezafah, Egan-Riley, Garcia, Koum, Meïté, Weah, Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko, Kondogbia, Nnadi, Abdallah, Gouiri, Mmadi, Paixão et Maupay.