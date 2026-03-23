Équipe de France : Zinédine Zidane prépare déjà son staff pour l’après-Deschamps !

Plus que quelques semaines avant la fin de l’ère Didier Deschamps en Équipe de France. Alors que le sélectionneur de 57 ans quittera son poste à l’issue du prochain Mondial, l’arrivée de Zinédine Zidane pour lui succéder ne fait presque plus aucun doute. Sans officialiser le nom du successeur de DD, Philippe Diallo - président de la Fédération Française de Football - a récemment confirmé qu’il connaissait déjà le nom du futur sélectionneur.

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Selon RMC Sport, l’ex-joueur et entraîneur du Real Madrid travaille déjà en coulisses sur la composition de son futur staff, avant de (re)poser ses valises à Clairefontaine. Pour l’accompagner, Zidane devrait s’appuyer sur ses fidèles adjoints, notamment David Bettoni et Hamidou Msaidie, déjà présents à ses côtés lors de ses années passées sur le banc de Madrid. Le technicien français souhaite s’entourer d’hommes de confiance, connaissant son fonctionnement et capables de travailler dans la confidentialité.

Entre fidèles adjoints et vieilles connaissances

Au-delà de ce noyau dur, Zidane envisage d’intégrer plusieurs figures proches de lui, avec une forte empreinte de la génération 1998. Le nom d’Alain Boghossian revient avec insistance, rapporte toujours RMC Sport. Ancien adjoint des Bleus entre 2008 et 2012, l’actuel consultant pour M6 entretient une bonne relation avec Zidane. Autre homme envisagé par ZZ : Henri Émile, figure historique de l’encadrement des Bleus. Si ce dernier ne souhaite pas reprendre du service, il a partagé son expérience et ses conseils avec l’ancien numéro 10. D’autres noms circulent également, comme celui de Bernard Diomède (entraîneur des U20) ou encore Stéphane Plancque (spécialiste de l’analyse des adversaires), rajoute L’Équipe.

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Enfin, certains membres de l’équipe actuelle pourraient être conservés, comme ce fut le cas à l’arrivée de Deschamps en 2012. Des considérations économiques, alors que la FFF connaît un contexte financier délicat, pourraient aussi influencer certains choix. En attendant l’officialisation de l’arrivée de Zizou, il reste encore une Coupe du Monde et un ultime trophée à aller chercher pour Didier Deschamps avant le passage de témoin.