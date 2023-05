Premier League : un Salah record offre la victoire à Liverpool contre Brentford

Liverpool prend sa revanche. Battus 3-1 à Londres le 2 janvier dernier, les Reds se sont imposés sur la plus petite des marges face à Brentford (1-0), ce samedi, pour le compte de la 35e journée de Premier League. Les hommes de Jürgen Klopp, avec Konaté en charnière et un quatuor offensif composé de Salah, Jota, Gakpo et Núñez, retiendront les trois points, car ils ont loin d’avoir été souverains dans leur antre.

La suite après cette publicité

Avec leur duo offensif Toney-Mbeumo, les Bees n’ont pas facilité la tâche de Liverpool à Anfield. Pourtant, rapidement, les vice-champions d’Europe en titre ont ouvert le score sur un joli jeu en triangle allongé entre Fabinho, Van Dijk et Salah, le Néerlandais se muant en passeur décisif pour l’Égyptien pour conclure ce mouvement (1-0, 13e). Grâce à cette réalisation, Salah est d’ailleurs devenu le meilleur buteur égyptien de l’histoire (314 buts clubs et sélection confondus) et le co-5e meilleur buteur de l’histoire de Liverpool (186 buts) avec Steven Gerrard.

À lire

Liverpool : record historique pour Mohamed Salah

Un Salah décisif et record

Si Núñez s’est troué sur une belle ouverture d’Alexander-Arnold (29e), les visiteurs ont poussé en fin de première période. Mais Alisson a assuré sur sa ligne (36e), Toney a manqué de peu le cadre sur un coup franc dangereux (39e) et Mbeumo s’est vu refuser le but de l’égalisation pour une légère position de hors-jeu (40e). De quoi rappeler que les Reds n’étaient clairement pas à l’abri dans cette partie sur les bords de la Mersey. Ce qui s’est confirmé au retour des vestiaires, à l’image de cette offensive menée par le duo des Bees terminant dans les gants d’Alisson (50e).

La suite après cette publicité

Brentford a toutefois manqué de justesse dans la zone dangereuse, quand Liverpool ne montrait dangereux par séquence (53e, 78e, 84e) sans parvenir à enfoncer le clou. Au final, le score n’a plus bougé, pour le plus grand bonheur des fans liverpuldiens. Liverpool, qui n’a plus perdu depuis le 1er avril, reste sur 8 matchs sans défaite, dont 6 victoires de rang, et confirme être passé en mode Ligue des Champions en cette fin de saison en boulet de canon.

Liverpool finit fort

Voilà maintenant les Reds avec 12 points d’avance sur Brentford, qui était invaincu depuis 3 matchs, mais surtout avec 5 points d’avance sur Tottenham, 6e, et provisoirement 1 unité de retard sur Manchester United, 4e, qui compte deux matchs en moins.

La suite après cette publicité