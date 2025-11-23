La réaction d’Ousmane Dembélé après le grand retour de Paul Pogba

Le retour de Paul Pogba n’a laissé personne indifférent, pas même Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le premier a réagi hier dans sa story Instagram en postant une photo de son ex-coéquipier en Bleus, et le Ballon d’Or 2025 lui a emboîté le pas juste derrière.

Le Parisien a également publié une photo de Paul Pogba sous ses nouvelles couleurs monégasques, avec un coeur pour lui exprimer son amitié. Les deux joueurs pourraient d’ailleurs vite partager le même terrain, puisque l’AS Monaco recevra le Paris Saint-Germain le week-end prochain. Un choc qui s’annonce intéressant à plus d’un titre.