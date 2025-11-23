Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

La réaction d’Ousmane Dembélé après le grand retour de Paul Pogba

Par Jordan Pardon
1 min.
Paul Pogba en tribune @Maxppp

Le retour de Paul Pogba n’a laissé personne indifférent, pas même Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le premier a réagi hier dans sa story Instagram en postant une photo de son ex-coéquipier en Bleus, et le Ballon d’Or 2025 lui a emboîté le pas juste derrière.

La suite après cette publicité

Le Parisien a également publié une photo de Paul Pogba sous ses nouvelles couleurs monégasques, avec un coeur pour lui exprimer son amitié. Les deux joueurs pourraient d’ailleurs vite partager le même terrain, puisque l’AS Monaco recevra le Paris Saint-Germain le week-end prochain. Un choc qui s’annonce intéressant à plus d’un titre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Monaco
Paul Pogba
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier