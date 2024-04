Brighton - Manchester City : les compositions officielles

Manchester City affronte Brighton ce jeudi à 21h à l’occasion du match en retard de la 29e journée de Premier League, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement troisièmes à quatre points d’Arsenal avec deux matches en moins, les hommes de Pep Guardiola doivent impérativement s’imposer pour espérer remporter le titre à la fin de la saison, leur quatrième consécutif.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, l’Espagnol a aligné un 4-2-3-1 avec un milieu composé de Rodri et Kovacic derrière Foden, De Bruyne et Bernardo Silva. Privé d’Erling Haaland blessé, l’entraîneur de Manchester City a titularisé Julian Alvarez en pointe. La défense sera également composée de Walker, Akanji, Aké et Gvardiol.

Les compositions officielles :

Brighton : Steele – Moder, Dunk, Van Hecke, Veltman – Baleba, Gross – Pedro, Lallana, Barco – Welbeck.

La suite après cette publicité

Manchester City : Ederson – Walker, Akanji, Aké, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Silva, De Bruyne, Foden - Alvarez