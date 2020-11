Ligue des Nations : le match Angleterre-Islande menacé

La crise du coronavirus complique tout et le football ne fait pas exception, surtout lorsqu'il s'agit d'organiser des matchs internationaux, en raison des disparités des protocoles selon les pays. Si bien qu'un match de Ligue des Nations pourrait être annulé à cause d'une mesure prise dans un pays.

L'Angleterre a ainsi décidé d'interdire à toutes personnes venant du Danemark de se poser sur le sol britannique. Problème : l'Islande doit jouer à Wembley contre les Three Lions, et ce après avoir affronté les Danois quelques jours plus tôt. Selon le Guardian, la rencontre peut être menacée alors que le gouvernement britannique ne serait pas disposé à accorder une dérogation. La seule solution selon le média serait de forcer la Fédération danoise à délocaliser le match contre l'Islande hors de ses terres.