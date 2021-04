PL : Manchester City renverse Aston Villa

Pour le compte de la 32e journée de Premier League, Aston Villa (11e, 44 pts) recevait Manchester City (1er, 74 pts) ce mercredi à Villa Park. Avec seulement un succès sur les six derniers matches, les Villans devaient se reprendre face à des Citizens plus que jamais en tête mais battus par Leeds le 10 avril et éliminés par Chelsea en FA Cup il y a quelques jours.

La rencontre démarrait très mal pour les visiteurs avec ce but de McGinn au bout de quelques secondes (1ère, 1-0). Mais l'équipe de Pep Guardiola réagissait rapidement avec l'égalisation de Foden (22e, 1-1) et le but de Rodri ensuite (40e, 1-2). Derrière Stones voyait rouge (44e) tout comme Cash (57e). Les deux équipes finissaient donc à dix mais City tenait pour s'imposer. Le titre se rapproche pour les Mancuniens.

