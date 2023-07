Napoli : Aurelio De Laurentiis en remet une couche sur Victor Osimhen

Présent en conférence de presse, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, est une nouvelle fois revenu sur le cas Victor Osimhen. Convoité par les plus grandes écuries d’Europe, dont le PSG, l’attaquant nigérian reste, pour autant, dans les plans du champion d’Italie en titre. Interrogé à ce sujet, le boss napolitain l’a d’ailleurs rappelé ce lundi, laissant malgré tout une porte ouverte…

«Victor Osimhen portera notre maillot la saison prochaine, j’en ai la certitude. Ensuite, comme je l’ai déjà dit, si une "proposition plus qu’indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre grand talent comme nous l’avons fait avec Kvaratskhelia, Osimhen et d’autres». Reste désormais à savoir si les prétendants au buteur de 24 ans seront prêts à faire des folies pour l’enrôler…

