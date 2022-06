Inter : le grand retour de Romelu Lukaku est bientôt bouclé !

La suite après cette publicité

Il y a certains feuilletons qui font un peu plus la Une que d'autres lors des différents mercatos. Cet été, tout le monde attendait celui autour de Kylian Mbappé mais le champion du Monde français a déjà pris sa décision et a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. Erling Haaland, sur le départ du Borussia Dortmund, a lui choisi de signer en faveur de Manchester City malgré l'intérêt du Real Madrid. Mais il y a d'autres dossiers chauds qui ne sont pas encore régler, comme l'avenir de Paul Pogba, la future destination de Robert Lewandowski ou encore la possible arrivée de Frenkie de Jong à Manchester United.

En Angleterre justement, il y a un autre club qui fait parler de lui, à savoir Chelsea. Ou plutôt un joueur. Revenu à Chelsea l'été dernier après deux saisons du côté de l'Inter, Romelu Lukaku n'a pas été étincelant en 2021-22 avec les Blues malgré 15 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues. Il faut dire que son interview fin décembre, dans laquelle il faisait part de son mécontentement et évoquait l'envie d'un retour en Lombardie, n'a pas aidé. Désormais, le joueur âgé de 29 ans peut se concentrer sur son avenir puisque l'exercice est terminé, et un retour chez les Nerazzurri est proche.

Un prêt payant de 10M€ hors bonus

Depuis plusieurs semaines maintenant, Chelsea et l'Inter discutent ensemble d'une arrivée de l'international belge (102 sélections, 68 buts) à Giuseppe Meazza pour cet été. Les positions ont longtemps été éloignées entre les deux formations, alors que le principal concerné souhaite lui depuis longtemps revenir à l'Inter, même en baissant considérablement son salaire. Et finalement, les dirigeants italiens semblent enfin toucher au but. Comme le rapporte Sky Italia ce dimanche soir, une nouvelle réunion a eu lieu entre Blues et Nerazzurri pour évoquer le dossier Romelu Lukaku.

Lors de leur échange avec leurs homologues, les dirigeants de Chelsea ont demandé un prêt payant de 10 millions d'euros, sans compter les éventuels bonus liés aux victoires du club italien sur la saison. Et le média transalpin explique que l'Inter est plutôt partante pour accepter cette proposition. Seul point encore à régler : avoir l'accord du propriétaire Steven Zhang. Si ce dernier valide cette opération avec ces chiffres, Romelu Lukaku sera alors une nouvelle fois un attaquant de l'Inter sous la forme d'un prêt.