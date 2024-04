Man Utd : l’annonce forte d’Erik ten Hag sur son avenir

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Erik ten Hag a toujours repoussé les rumeurs, annonçant qu’il n’y prêtait pas attention. Alors que Gareth Southgate a été mentionné comme possible successeur sur le banc mancunien la saison prochaine, le technicien néerlandais a assuré qu’il sera toujours à Old Trafford pour le prochain exercice.

«Je n’ai aucun doute. Je me concentre sur mon travail, sur ce processus, sur ce projet. J’aime vraiment être ici, j’en profite. Pour moi, c’est un défi», a admis ten Hag pour Sky Sports. Pour l’instant rien n’est acté entre Manchester United et ten Hag, mais les prochains résultats devraient donner une indication sur leur collaboration, à commencer par dimanche, et le derby contre Liverpool.