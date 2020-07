TFC : la nouvelle direction affiche ses ambitions

Bien que relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine, le Toulouse Football Club a été racheté par des fonds américains, RedBird Capital Partners, spécialiste des sports américains. De quoi chambouler l'organisation du club qui a désormais un nouveau président en la personne de Damien Comolli et donc un nouvel actionnaire majoritaire, Gerry Cardinale. Ce dernier a réussi à se créer une réputation Outre-Atlantique auprès des Yankees, équipe de baseball.

Dans une interview pour L'Équipe, il a dévoilé ses grandes ambitions : « Nous sommes déterminés à obtenir de vrais résultats sportifs et nous avons la capacité de le faire. [...] Sur le court terme, l’objectif est de remonter en L1. Sur le long terme, c’est de fournir au club les ressources nécessaires pour des saisons gagnantes dans la durée, au plus haut niveau, et redonner à Toulouse son statut d’équipe iconique. Et surtout, nous voulons revitaliser la communauté de fans. Nous sommes là pour investir sur le long terme et pour gagner ! » Confiant, ambitieux, voilà comment semble se définir le nouveau projet du TFC.