Clásico : la Liga va sévir après les jets de projectiles sur Camavinga et Mbappé

Le Clásico remporté par le Real Madrid face au FC Barcelone (2-1), dimanche au Camp Nou, pourrait avoir des conséquences disciplinaires. Ce mardi, la Liga a dénoncé plusieurs débordements survenus dans les tribunes lors de cette rencontre particulièrement tendue. Au total, 17 incidents ont été recensés, dont dix impliquant des supporters barcelonais et sept concernant les Madrilènes. Parmi les faits les plus graves figurent des jets de projectiles visant notamment Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé. Lors de la célébration du deuxième but madrilène, inscrit par Mbappé sur une passe décisive de Camavinga, plusieurs objets ont été lancés en direction des joueurs du Real Madrid. Selon le rapport de la Liga, des bouteilles, des canettes, des briquets et même une cigarette électronique ont été projetés depuis les tribunes.

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Un supporter du groupe « Grada Gol 1957 » aurait également tenté de s’en prendre à Eduardo Camavinga avec un drapeau. Identifié par les autorités, il devrait faire l’objet d’une interdiction de stade, en plus d’éventuelles mesures policières. Les autres incidents signalés concernent principalement des chants insultants et des provocations provenant des supporters des deux camps. L’ensemble de ces faits a été consigné dans un rapport transmis à la Commission des compétitions et à la Commission anti-violence de la Fédération espagnole de football, qui devront examiner les éventuelles sanctions.