Marcelo Bielsa encense Mauricio Pochettino !

Arrivé début janvier au PSG, Mauricio Pochettino (49 ans) a déjà beaucoup de travail. Et comme dans toutes les grosses écuries européennes, il est attendu au tournant. Son premier gros test face au Barça en huitième de finale aller de Ligue des Champions a été réussi. Interrogé sur son compatriote argentin et ex-joueurs dans le Canal Football Club, Marcelo Bielsa (65 ans) a été très élogieux. De quoi flatter l’ancien entraîneur de Tottenham tant sa parole est rare.

« Il est une référence du football dans le monde. Au PSG, il a dû s'adapter immédiatement et il a gagné un très grand match contre Barcelone. C'est une belle preuve des capacités de Mauricio, de son influence, sur le plan footballistique, tactique et dans la gestion des grands joueurs. Savoir gérer des grands joueurs, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai beaucoup d'affections pour lui, de gratitude, je l'aime beaucoup. Les entraîneurs, nous sommes qui nous sommes grâce aux joueurs que nous avons entraînés et qui nous ont fait gagner, ils alimentent notre prestige. Maintenant, Mauricio est au sommet et il le mérite. »