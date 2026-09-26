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UEFA Nations League

Espagne : Eric Garcia blessé à l’échauffement avant d’affronter l’Angleterre

Par Kevin Massampu
1 min.
Eric García @Maxppp
Angleterre 2-2 Espagne

Coup dur de dernière minute pour Luis de la Fuente et l’Espagne. Alors que les champions du Monde en titre s’apprêtent à disputer leurs premières minutes depuis leur sacre international, ce samedi soir, face à l’Angleterre, Eric Garcia s’est blessé à l’échauffement. Titularisé initialement dans le couloir droit de la défense, le joueur du FC Barcelone a finalement dû déclarer forfait à la dernière minute.

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Selon la presse espagnole, il sera remplacé par Marc Pubill au coup d’envoi. Renversés dans le groupe 3 de la Ligue A, les Espagnols auront fort à faire dans ce groupe relevé : après ce déplacement à Wembley pour affronter les Three Lions de Thomas Tuchel, les coéquipiers de Lamine Yamal recevront la Croatie, mardi (20h45), pour leur premier match à domicile depuis la victoire en Coupe du Monde. Ils recevront ensuite la Tchéquie, samedi prochain (20h45), avant d’aller en Croatie, le 6 octobre prochain pour conclure cette trêve internationale.

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