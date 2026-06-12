Will Still est le nouvel entraîneur de l’AJ Auxerre

«Mon objectif est revenir en France, et je ne ferme la porte à rien. Je veux juste que ce soit le bon projet avec les bonnes personnes. Je ne suis pas non plus dans l’urgence de vouloir quelque chose tout de suite pour le fait de faire quelque chose. Je veux prendre le temps de faire les choses bien», confiait Will sur le plateau du CFC en janvier dernier. Et depuis, le technicien belgo-britannique était annoncé du côté du FC Nantes, de Lorient et plus récemment de l’AJ Auxerre, dont le départ de Christophe Pélissier avait fait beaucoup parler.

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En effet, les supporters étaient mécontents du départ du coach qui a sauvé l’équipe icaunaise de la relégation, mais un sérieux différend avec le directeur sportif David Wantier avait obligé le président James Zhou à prendre une décision. Et Pélissier en avait donc fait les frais. Le club cher à Guy Roux avait ainsi plusieurs pistes, mais le nom de Will Still s’est imposé et il était finalement en pole position pour prendre la suite sur le banc icaunais. Et l’AJ Auxerre vient d’officialiser la nouvelle ce vendredi.

Will Still revient en France

«L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer l’arrivée de Will Still au poste d’entraîneur de l’équipe première. À 33 ans, le technicien belgo-britannique s’engage avec l’AJA pour les deux prochaines saisons, plus une en option, et prendra les commandes du groupe professionnel dès la reprise de la préparation estivale. L’ensemble de l’AJ Auxerre souhaite la bienvenue à Will Still, dont l’énergie, l’exigence et l’expérience du haut niveau correspondent pleinement aux ambitions du club», a indiqué le club de Ligue 1.

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Après plusieurs expériences en Belgique, Will Still avait fait son nom en Ligue 1 en prenant les commandes du Stade de Reims et en devenant le plus jeune entraîneur en poste dans les cinq grands championnats européens. Après avoir conduit le club à la 11e place lors de la saison 2022-23, il s’était engagé au RC Lens, avant de poursuivre sa carrière en Angleterre avec Southampton. Remercié à l’issue de la 13e journée de championnat, Will Still désirait revenir en France et va donc devoir laisser l’AJA dans l’Elite.