Zinedine Zidane juge la grande première de son équipe de France

Zinedine Zidane a démarré son aventure sur le banc de l’équipe de France par une victoire. Il est même le premier sélectionneur depuis Aimé Jacquet en 1994 à lever les bras dès son premier match. Les Bleus sont venus à bout de la Turquie (0-1) à Izmit en Ligue des Nations, grâce à un but de Kylian Mbappé (54e), qui par ailleurs s’est blessé sur sa frappe. La suite de ce rassemblement se fera sans le capitaine des Bleus, a même confirmé Zidane sur TF1. Tout n’a pas été parfait, mais le nouveau patron des Bleus est satisfait de ce qu’il a vu.

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« C’est beaucoup d’émotions, et une première réussie. Ce n’était pas évident de jouer en Turquie avec une ambiance compliquée. On a fait le match qu’il fallait, résume l’ancien numéro 10 sur la première chaîne. On n’a pas laissé notre adversaire trop jouer. On est allé presser assez haut, dans la récupération aussi. On a mis de l’intensité. J’ai vu plein de choses intéressantes alors qu’on a fait trois entraînements et demi. C’est encourageant. Je suis content de ce qu’ils ont fait pour une première. »

« On peut jouer de plusieurs manières »

Le sélectionneur a apprécié la prestation de ses protégés, notamment l’animation offensive entre Dembélé, aligné en pointe, Olise et Mbappé sur les côtés. « J’ai aimé ce que j’ai vu, mais c’est pour dire aussi qu’on peut jouer de plusieurs manières. On peut remettre Kylian dans l’axe. Il sait jouer à toutes les positions. C’était bien de voir tout le monde, même ceux qui n’ont pas joué. C’est vraiment intéressant », assure-t-il après avoir vécu avec émotion cette première, 20 ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur.

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Ça n’était pourtant pas simple face à des Turcs accrocheurs jusqu’au bout. « Je trouve qu’on a été bons. Il y a eu des difficultés en début de seconde mi-temps, mais on a vite repris le fil du match. Physiquement, ils ont donné aussi les Turcs, ils ont été bons. On est parvenus à rivaliser. Les remplaçants ont bien relayé, donc je suis satisfait. » Prochain rendez-vous face à la Belgique, vainqueur des Italiens ce vendredi soir (0-2), pour un choc afin de prendre la tête du groupe 1 de la Ligue A. Sans Mbappé, l’équipe sera forcément différente. L’occasion de voir un autre collectif tricolore.