Real Madrid : Zinedine Zidane ne se laisse pas déstabiliser

Le Real Madrid, un des principaux instigateurs du projet de Super League, peut-il voir son équipe, qui dispute une demi-finale aller de Ligue des Champions ce mardi contre Chelsea, pénalisée par l'UEFA ? Présent en conférence de presse, Zinedine Zidane, relancé plusieurs fois sur le sujet, est resté droit dans ses bottes, ne souhaitant pas se laisser polluer par ces débats.

«Vous m’avez déjà demandé, j’ai répondu. C’est absurde de penser qu’on ne sera pas en Champions la saison prochaine. Tout est dit. On parle beaucoup de ce sujet à l’extérieur. On doit se concentrer sur notre match et laisser parler. Nous, on veut voir le Real en Champions la saison prochaine. L’arbitre fera son travail demain, on doit penser uniquement au football. Si on pense à tout le reste, on va se tromper. On doit se concentrer sur notre travail. L’arbitre aussi. On doit jouer un bon match. On ne doit pas entrer dans ces considérations. Tout ce qui m’intéresse, tout ce qui m’importe, c'est le match. Le reste, on ne peut pas le contrôler, ça ne sert à rien de polémiquer, ça ne change rien. On doit se concentrer sur nous, faire notre travail, c’est ça l’important», a-t-il lâché, un brin agacé par les questions à répétition.