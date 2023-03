PSG : Christophe Galtier tire la sonnette d’alarme avant le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le scénario du match paraît anecdotique après le record de Kylian Mbappé, aujourd’hui meilleur buteur de l’histoire du PSG après son but contre le FC Nantes (4-2). Mais l’attitude des Parisiens en fin de première période n’a pas du tout plu à Christophe Galtier. Le technicien parisien est longtemps revenu sur le relâchement de son équipe, qui a concédé l’égalisation à la mi-temps, alors qu’elle menait tranquillement avec deux buts d’avance en début de partie.

«On a un peu vécu l’histoire de Lille. On fait une très bonne entame de match, on ouvre le score, on fait le break et patatras. On a eu 15-20 minutes d’absence, on a redonné espoir à Nantes avec 2-2 à la mi-temps. Il y a eu une bonne maîtrise, on a démarré fort, on avait besoin de trouver un second souffle. Évidemment, il y a un magnifique but de Blas et à 2-2, vous relancez une équipe qui semblait à terre. En deuxième période, on est arrivés à reprendre l’ascendant dans un match plus ouvert», a-t-il assuré, au micro de Canal +.

À lire

PSG - Nantes : les notes du match

Christophe Galtier légèrement inquiet

Alors que le PSG doit absolument s’imposer pour se qualifier en quarts de finale de C1, sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi (21h), Christophe Galtier a avoué une petite inquiétude. «On me voit un peu soucieux parce que ça fait deux fois que ça se renouvelle ici, au Parc. Contre le Bayern, on n’aura pas le droit à une minute de relâchement, il faudra jouer avec beaucoup de cœur, d’envie, de détermination et sans aucun relâchement parce qu’à ce niveau-là, ce sera impardonnable. Il ne faut pas que ça arrive sur les grands rendez-vous parce qu’on a envie de faire quelque chose cette année».

La suite après cette publicité

Interrogé, à nouveau, en conférence de presse, l’ancien technicien des Aiglons en a d’ailleurs remis une couche. «Je suis satisfait car sur les trois derniers matches de championnat, on a marqué 11 buts, quand on a ce pouvoir là, c’est un atout important mais sur les deux derniers matches à domicile nous avons concédé beaucoup trop de buts. 5. Ce soir alors que nous avons fait une très bonne entame de match, nous avons été bons sur le pressing, sur la capacité à récupérer le ballon assez haut avec une certaine qualité de jeu et une certaine qualité technique mais après avoir mené 2 à 0, est ce qu’on a eu du relâchement ? Pourtant on en avait parlé après le match de Lille et avant le match de Marseille, est-ce que mes joueurs semblaient croire que le match allait être facile ? On prend ce premier but qui est un but plein d’audace de Ludovic Blas mais c’est aussi une erreur et ça redonne espoir à Nantes qui semblait souffrir. On a eu ces minutes difficiles, on prend un but sur coup de pied arrêté et on se retrouve dans un scénario incroyable, à l’image du match face à Lille», a ainsi lancé Galtier avant d’ajouter.

«On en a parlé à la pause et on est revenu avec de meilleures intentions, on est revenu sur le rythme de l’entame de match avec l’ambition de marquer ce troisième but. Après, il a fallu s’accrocher parce que le scénario du match fait qu’on a des joueurs qui sont sortis avec des bobos, avec les absences j’avais prévu certaines choses si nous avions un avantage conséquent pour manager au mieux mes troupes sur l’enchaînement des matches et notamment ce match de mercredi face au Bayern mais il a fallu serrer les dents jusqu’au bout avec des jeunes qui sont rentrés sur le terrain. Pour coacher, c’était difficile, on retiendra la victoire mais on ne peut pas occulter le fait qu’on redonne beaucoup trop d’espoir à un adversaire qui semblait quasiment KO. Evidemment que ça, on n’aura pas le droit d’avoir ce genre de comportement face au Bayern». Le message est passé, les Parisiens sont prévenus. Réponse désormais en Bavière, mercredi prochain.