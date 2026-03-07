Monaco, Equipe de France : Maghnes Akliouche a frappé un grand coup

Monaco a frappé un grand coup hier soir en allant s’imposer sur la pelouse du PSG (3-1) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Dès les premières minutes, on a compris que la soirée serait difficile pour le champion d’Europe en titre, dont la couronne est plus que jamais menacée avant la double confrontation contre Chelsea en Ligue des Champions. Si Paris a déçu, comme trop souvent en 2026, c’est aussi parce que les Asémistes ont élevé leur niveau de jeu depuis quelques semaines, affichant une impressionnante solidité défensive notamment (4 buts pris lors des six derniers matchs de Ligue 1).

Le club du Rocher occupe la 5e place ce matin, en attendant les autres matchs de ses concurrents directs. Il s’est complètement relancé dans la course au podium (5 points derrière Lyon) et surtout à une place qualificative en Ligue des Champions. Après des débuts compliqués, et même fortement chahuté avec la gifle reçue au Real Madrid en C1 (6-1), Sébastien Pocognoli a trouvé les ressorts permettant à son équipe de se relancer. Zakaria a été replacé dans l’axe de la défense, Coulibaly amène son volume au milieu et le duo Akliouche-Balogun, tous les deux buteurs hier soir, fonctionne.

Buteur et passeur face au PSG

L’international français (5 sélections, 1 but) a même marqué des points à trois mois de la Coupe du Monde. Lui qui semblait en perte de vitesse depuis l’automne, il parvient à se relancer. D’abord buteur en profitant de la grossière erreur de Zaïre-Emery, le milieu offensif de 24 ans a ensuite offert le 3e but de son équipe à Balogun, scellant la victoire des siens. «Avec une qualité technique au-dessus de la moyenne, le jeune joueur a ensuite conservé ses ballons avec de la facilité dans le second acte. Au soutien de ses coéquipiers, celui-ci a tout donné», résumait notre rédaction hier, qui l’a élu homme du match en lui attribuant un 8.

Didier Deschamps était probablement devant le match hier, lui qui tient en très haute estime ces confrontations entre grandes équipes. «Je sais pourquoi il performe bien par moments. Je sais pourquoi il a eu une période plus difficile. Je sais ce qu’il apporte à l’équipe, indiquait Pocognoli après la rencontre. C’est un joueur créatif. Les joueurs créatifs, il faut en prendre soin. Il faut leur permettre de respirer. Mais quand tu es dans une série négative, ces joueurs créatifs peuvent parfois justement manquer d’air. Et c’est à moi de lui donner, avec le staff, cette bouffée d’oxygène en le soutenant.»

Pocognoli le protège

Moins bien en première partie de saison, Akliouche (6 buts et 7 passes en 34 matchs toutes compétitions confondues) a sans doute donné des idées positives au sélectionneur, à quelques jours de la liste pour la fin mars. Il faut le choyer selon Pocognoli mais aussi le pousser. «En étant aussi demandeur de faire plus, peut-être, au quotidien. C’est pour sa carrière. J’espère qu’il sera sélectionné en équipe de France. Quand un joueur de Monaco est sélectionné, c’est un honneur pour nous. Il y a encore deux matchs pour qu’il soit sélectionné.» Et une dernière liste avant le Mondial.