Vidéo : la Twittosphère fracasse la défense du Barça

Enorme choc en Espagne avec le fameux Clasico qui oppose le Real Madrid au FC Barcelone. Un choc au sommet entre deux rivaux qui se partageaient la tête du championnat espagnol avant le coup d'envoi. Et bien comme c'est souvent le cas avec les hommes de Carlo Ancelotti, ces derniers ont fait preuve d'un réalisme froid pour l'emporter face au rival de toujours. Benzema, Valverde et Rodrygo sur penalty sont les buteurs madrilènes (3-1).

Létal dans la surface de vérité, le Real Madrid a surtout bien profité des errances défensives du Barça, à l'image de Sergio Busquets qui s'est fait larguer par Toni Kroos sur le premier but. L'Allemand n'étant pourtant pas réputé pour sa vitesse. Plus globalement, c'est la défense des Blaugranas qui a pris cher sur la Twittosphère. Comme d'habitude, on vous propose un petit florilège.