Kappa s'associe avec Drôle de Monsieur pour des nouveaux maillots de l'AS Monaco

Kappa et l'AS Monaco ont lancé une collaboration avec Drôle de Monsieur pour réinterpréter les maillots du club princier.

Des nouveaux maillots pour l'AS Monaco. L'équipementier Kappa et la marque streetwear Drôle de Monsieur ont annoncé leur collaboration afin de revisiter les maillots du club monégasque autour d'une collection capsule exclusive. L'un de ces maillots a déjà vu le jour de manière officielle puisqu'il a été porté lors de la défaite spectaculaire de l'ASM à Lille (3-4) dimanche, en Ligue 1.

Un style original, avec du caractère

« Catalyseur et connecteur avec un esthétisme hors-pair, Drôle de Monsieur apporte ici sa patte multiculturelle, mélange audacieux des 90’s et des 70’s, à l’occasion de ce partenariat exceptionnel : "Ode à la Riviera" dont Monaco est le joyau », précise le communiqué publié pour l'occasion, alors que le style, osé, a le mérite d'avoir du caractère et de sortir de l'ordinaire.

Deux maillots ont vu le jour : un à dominante beige, un autre d'un orange majoritaire. Ces deux tuniques ont pour point commun d'être composées de motifs quadrillés avec des losanges plus imposants de différentes couleurs sur la partie inférieure. À noter que cette collection capsule se compose d'une gamme technique (deux tenues de match complètes, shorts et chaussettes inclus) ainsi que d'une gamme lifestyle (deux t-shirts, un survêtement, un sac et une casquette).

L'histoire de Monaco mise en lumière

« La collection AS Monaco, tirée de la collaboration de l’équipementier Kappa et de la marque streetwear Drôle de Monsieur, s’inspire des codes et de l’histoire de la Principauté Monégasque. Les produits eux-mêmes sont une référence locale directe, familière à ceux qui fréquentent la région et ceux qui la connaissent à travers le patrimoine photographique et cinématographique ayant fait sa renommée », soulignent Kappa, l'AS Monaco et Drôle de Monsieur dans leur communiqué commun.