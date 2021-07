OM : Pablo Longoria est en passe de boucler le dossier Pol Lirola

La suite après cette publicité

Six mois auront été suffisants. Arrivé de la Fiorentina lors du mercato estival, alors qu'il était peu connu du public en France, le joueur formé à l'Espanyol a rapidement réussi à se mettre tout le monde dans la poche. Sur le côté droit de l'écurie phocéenne, il s'est montré précieux tant sur les séquences défensives qu'offensives, et c'est tout naturellement que son compatriote Pablo Longoria souhaitait le garder.

Et c'est bien parti. En passe de se conclure même. Comme l'indique Sky Italia, celui qui a inscrit deux buts et distribué tout autant de passes décisives en 19 rencontres de Ligue 1 devrait bien rester à l'OM, comme il le souhaitait. Dans cette histoire, c'est d'ailleurs la Viola qu'il fallait convaincre à tout prix, plus que le joueur, séduit par Marseille très rapidement.

L'OM ne va pas se ruiner !

L'offre marseillaise est en plus assez avantageuse, du moins pour les finances du club du sud de la France. Les Phocéens vont bien débourser 12 millions d'euros, comme le stipulait l'option d'achat du deal initial, mais ce montant sera payé en plusieurs échéances. Ce qui permet à l'OM de ne débourser qu'une petite somme lors de cet été pour le joueur de 23 ans.

Les discussions entre les deux clubs sont donc très proches d'aboutir, alors que l'accord avec le joueur avait déjà été trouvé depuis quelque temps. Un joli coup frappé par le président marseillais, et dans les prochains jours, Lirola deviendra la neuvième recrue du mercato estival pour les pensionnaires du Vélodrome.