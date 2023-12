Dortmund : le coup de gueule d’Edin Terzic sur la rumeur Erik ten Hag

En verve sur la scène européenne, le Borussia Dortmund ne peut pas en dire autant en championnat. Si Edin Terzic est parvenu à hisser son équipe en 1/8es de finale de C1, malgré un groupe de la mort composé du PSG, de l’AC Milan et de Newcastle, le nouveau match nul concédé face à Augsburg (1-1) ce samedi traduit bien l’inconstance de son groupe, 5e de Bundesliga. Une situation de nature à agacer le technicien allemand, fragilisé à l’heure où les rumeurs d’une éventuelle arrivée d’Erik ten Hag à sa place font surface. Présent au micro de Sky après la rencontre, Terzic est d’ailleurs apparu tendu au moment de commenter cette information.

«Si j’ai entendu parler des rumeurs ten Hag ? Comment suis-je censé l’ignorer alors que vous m’en avez déjà parlé deux fois ? Je ne peux pas l’ignorer et c’est quelque chose que je ne peux pas gérer, s’est-il agacé. Je ne peux pas influencer les questions qu’on me pose ou ce qu’on pense de moi. Je suis quelqu’un qui aime prendre des responsabilités et j’aime être quelqu’un qui se bat. Si je ne le fais pas, comment peut-on s’attendre à ce que quelqu’un d’autre le fasse à ma place ? Je n’ai aucun problème avec ce que les autres pensent de moi. Ce qui compte, c’est ce que l’équipe pense de moi et des personnes qui peuvent m’observer au travail au quotidien. Et ils me font vraiment du bien.»