PSG : Daniel Riolo détruit Luis Enrique

Au sortir de la défaite du Paris Saint-Germain à domicile face à l’AS Monaco (1-2), Luis Enrique sait que son équipe n’a pris que deux points en trois matches et compte déjà sept longueurs de retard sur le leader monégasque. Mais comme souvent, l’Espagnol a répondu par une punchline après un mauvais résultat. « Si vous voulez parier qui va être champion à la fin du championnat, on peut parier. Je ne dis rien, mais pour nous, c’est une motivation. (…) On va chercher à rectifier ça le plus vite possible. » Des propos qui ont scandalisé Daniel Riolo.

La suite après cette publicité

« C’est profondément insultant pour les autres supporters en France, pour les autres personnes qui s’intéressent en France, de nier cet état de fait, ce facteur économique. Mais mon grand, va entraîner Auxerre! Tu es tellement fort que c’est évident que tu feras quelque chose d’Auxerre. (…) Là, il vient de te balancer: 'Vous voulez parier qui va être champion ?'. Évidemment que tu vas être champion, tu as dix fois plus de moyens que tout le monde, c’est sans limites ! Tu peux faire un recrutement raté à 250 millions d’euros, il n’y a pas de souci. Zabarnyi, ça peut être une pompe à vélo, Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Safonov… Tu peux avoir quatre gardiens dans l’effectif et faire ce que tu veux. (…) Insultez-moi, dites-moi que je suis en 'fixette’, que je lui en veux, mais si quelqu’un vient me dire que ses propos ne sont pas indignes, dites-le moi. (…) Je trouve l’attitude minable. De dire; 'on va faire un pari" quand tu as 800 millions d’euros de budget, c’est minable », a-t-il déclaré au micro de RMC.