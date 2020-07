Adil Rami trolle encore les Belges

Hier, était le jour de la fête nationale en Belgique. Pour ce rendez-vous, le champion du monde français Adil Rami, a tenu à revenir sur cette demi-finale remportée par les Bleus (1-0) via un post Instragram.« Une petite rivalité est née entre la France et la Belgique, et depuis la Coupe du monde, je sens qu’il y a beaucoup de rancune, de haine. Mais comme je le dis tout le temps, rivaux mais pas ennemis. Alors je souhaite une bonne fête à tous les Belges,» a d’abord déclaré l’ancien défenseur marseillais, avant d'ajouter :

«J’ai pas mal d’amis belges, avant quand je parlais avec eux on discutait de tout et de rien, maintenant direct ils me disent : on était meilleurs que vous à la Coupe du monde. Mais c’est fini, passez à autre chose. Ce n’est pas de ma faute si vous avez été moins intelligents que nous, à vouloir montrer votre jeu dès le départ.» Après ces multiples taquineries, l'ancien défenseur marseillais espère désormais que les Belges tacheront de passer à autre chose.