Rafael Benítez s’apprête à devenir l’entraîneur le mieux payé de l’histoire d’un championnat

Par Allan Brevi
1 min.
Rafael Benitez sur le band du Dalian Pro @Maxppp

Après 19 mois sans club, Rafael Benítez s’apprête à reprendre du service. Pisté un par Botafogo lors de l’hiver dernier, l’entraîneur espagnol de 65 ans est sur le point de s’engager avec le Panathinaïkos pour un contrat de 2 ans selon différents médias. Passé notamment par Liverpool, le Real Madrid, Chelsea, Naples ou encore l’Inter Milan, Benítez connaîtra ainsi sa 17e expérience en tant qu’entraîneur. Le technicien, libre depuis son départ du Celta de Vigo en mars 2024, aurait trouvé un accord estimé à 3,47 millions de livres sterling par an - soit environ 4 millions d’euros - faisant de lui le coach le mieux payé de l’histoire de la Super League grecque. Le club athénien, actuellement 7e du championnat, espère que l’arrivée de Rafa Benítez sera convaincante après un début de saison en demi-teinte.

L’Espagnol a demandé à ne pas débuter immédiatement, ce qui le tiendra éloigné du banc lors du déplacement du Panathinaïkos à Feyenoord en Ligue Europa. Interrogé à ce sujet, le coach néerlandais Robin van Persie s’est d’ailleurs dit « soulagé » de ne pas encore affronter Benítez, dont il reconnaît la qualité. En septembre dernier, le technicien déclarait : « je ne veux pas que les gens pensent que j’ai terminé. Je suis encore en pleine évolution. » Une phrase désormais prémonitoire, tant ce nouveau défi confirme qu’à 65 ans, Benítez n’a pas dit son dernier mot.

