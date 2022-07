Valence en négociation avec la Juventus pour Arthur

Sous contrat jusqu'en 2025 avec la Juventus, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, dit Arthur, plaît à Gennaro Gattuso. Les négociations entre Valence et la Juve se poursuivent selon Sky Sport Italia. Une première offre de prêt a été envoyée par le club che aux dirigeants bianconeri. Les deux clubs devraient se diviser le salaire de l'international brésilien de 25 ans (22 sélections, 1 but).

Après deux saisons au FC Barcelone (72 matchs, 4 buts et 6 passes décisives TTC) et deux autres à la Juventus (63 matchs, 1 but et 1 passe déc. TTC), Arthur n'a jamais su s'imposer en Europe depuis son départ du Grêmio, son club formateur. Toujours selon le média italien, les dirigeants du Valence FC espèrent boucler le dossier en début de semaine prochaine.