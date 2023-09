Antero Henrique critique les gros transferts

La suite après cette publicité

Antero Henrique est toujours une personnalité très influente de la planète football. S’il n’est plus dans l’organigramme officiel du PSG, le Portugais est aujourd’hui directeur sportif de la Qatar Sports League et continue d’être en contact permanent avec les directions de club aux quatre coins du monde. Il était d’ailleurs invité du Thinking Football Summit organisé à Porto du 7 au 9 septembre et est revenu sur ses différentes expériences, notamment chez les Dragoes et en Ligue 1 avec le PSG.

«J’avais été dans un club vendeur, le FC Porto, sur un marché théoriquement vendeur, puis dans un autre marché théoriquement acheteur. Le PSG est un acheteur, mais la France reste un marché vendeur», explique-t-il dans un premier temps avant de commenter l’actualité autour des transferts de très grandes importances. Il estime qu’ils ont presque tous été ratés. «Les joueurs à 100 millions d’euros ont presque tous échoué. Nous devons rendre le marché mondial plus réaliste», conclut l’homme de 55 ans.