Angleterre : la demande particulière de Thomas Tuchel sur le mercato

Le coup d’envoi de cette Coupe du Monde sera donné jeudi à 21h (heure française) avec Mexique-Afrique du Sud. Pour les fans de l’Angleterre, il faudra patienter quasi une semaine entière pour voir l’entrée en matière des Three Lions. Il s’agira même déjà d’un premier choc puisqu’ils affronteront la Croatie le 17 juin (22h) dans le groupe L. Avant cela, il y a un amical contre la Nouvelle-Zélande ce soir (22h). La conférence de presse a eu lieu hier soir et a tourné autour de deux sujets : la chaleur accablante aux États-Unis et le mercato. Pour ce dernier sujet, Thomas Tuchel s’est montré souple et ferme à la fois.

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En d’autres termes, les joueurs concernés par un transfert pourront régler leur avenir personnel à la condition que cela n’empiète pas sur la sélection. « C’est une question de bon sens. Je n’aimerais pas que ce soit la veille d’un match, ni le jour même, c’est la règle. Peut-être deux jours avant aussi, on verra. Mais pour tout le reste, nous sommes toujours heureux de pouvoir aider. » Un élément sélectionné en instance de transfert pourra passer sa visite médicale, signer les documents nécessaires si le timing de l’équipe nationale le lui permet, et s’il a l’autorisation de son sélectionneur.

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«L’idéal serait que les transferts soient effectués avant le tournoi, mais…»

« Il est utile de connaître la situation de chacun, poursuit le manager allemand, conscient de la réalité des choses. Si quelqu’un a la possibilité de changer de club, nous ne nous y opposerons pas, mais cela doit bien sûr correspondre à notre calendrier et à nos objectifs, qui sont d’être concentrés et prêts pour les matchs. » Pour le moment, ce sujet n’a pas été abordé durant le rassemblement. « Aucun joueur ne m’a encore contacté, mais notre médecin est prêt à effectuer tous les examens médicaux ». Tout semble simple dit comme cela, mais la réalité pourrait bien être différente une fois le tournoi lancé. Les tractations, elles, se poursuivront.

« L’idéal serait que les transferts soient effectués avant le tournoi, mais ce n’est pas la réalité, regrette l’ancien entraîneur du PSG, du Bayern et de Chelsea notamment. La question est de savoir à quel point il faut s’inquiéter. Si je disais aux joueurs de ne pas s’en préoccuper maintenant, leur téléphone n’arrêterait pas de sonner. Moi, je suis toujours là pour aider, pour apaiser les tensions. Je comprends que cela puisse être source de distraction si des clubs veulent vous recruter, des directeurs sportifs, des agents et des entraîneurs essaient de vous joindre par téléphone ».

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Voilà une donnée supplémentaire à prendre en compte pour les sélectionneurs, qui doivent déjà gérer un groupe de joueurs aux égos forts pendant plusieurs semaines. « C’est une réalité. Nous recommandons toujours aux joueurs de prendre une décision avant le début d’un tournoi et le plus tôt possible, mais ce n’est pas toujours possible. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, c’est comme ça que ça se passe », conclut Tuchel durant ce point presse. Le sujet est bien présent et il fera tout pour aider, jusqu’à un certain point. Que l’actualité des transferts ne dérange pas la quiétude et le travail de l’équipe nationale. Il y a un trophée à aller chercher.