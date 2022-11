Le Real Madrid prend 2 décisions fortes avec Karim Benzema !

La suite après cette publicité

C'est l'info que la plupart des fans de l'Equipe de France ne voulaient pas entendre... Samedi soir, plusieurs médias puis la FFF, de façon officielle, annonçaient le forfait de Karim Benzema pour cette Coupe du Monde 2022. L'attaquant tricolore est donc rentré à Madrid, alors que quelques zones d'ombre sur sa gestion pendant ce début de rassemblement commencent à se révéler.

Et en Espagne, cette blessure fait parler, logiquement. Beaucoup voulaient voir le Lyonnais cartonner avec les Bleus, après avoir remporté un Ballon d'Or que personne n'a osé contester de l'autre côté des Pyrénées. Du côté de Madrid, on s'inquiète clairement, comme le dévoile le quotidien AS. Le staff du Real Madrid a d'ailleurs déjà lancé les grands travaux pour épauler son attaquant vedette, étant en contact avec lui depuis les tests médicaux qui ont révélé sa blessure au quadriceps. Carlo Ancelotti a aussi parlé avec le joueur pour le réconforter et le rassurer.

Karim Benzema, intouchable

Les Merengues veulent clairement couver le joueur, notamment parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'un grand Karim Benzema pour la deuxième partie de saison, qui s'annonce animée. Il n'y a d'ailleurs aucun doute sur son niveau ni sur ses capacités, alors qu'il va bientôt fêter ses 35 ans, comme le précise le média. Son contrat va ainsi bien être prolongé pour une année supplémentaire, jusqu'en 2024, puisque cette blessure n'affecte en rien les plans de la direction à son égard.

De son côté, le quotidien Marca révèle qu'une autre grosse décision a été prise par l'état-major madrilène, en plus de cette prolongation. Le journal indique ainsi que contrairement à ce que quelques rumeurs commençaient à laisser penser, le club a décidé de ne recruter aucun attaquant lors du mercato hivernal. Du côté du Bernabéu, on fait totalement confiance à Benzema et on pense qu'il va rapidement se remettre, et on estime que des joueurs comme Rodrygo peuvent faire l'affaire en pointe si la situation le demande. Deux belles preuves de confiance envers KB9 !