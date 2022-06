PSG : Luis Campos a signé son contrat de nouveau conseiller sportif

Selon les dernières informations du Parisien, Luis Campos (57 ans) a signé, ce vendredi, un contrat de trois saisons avec le Paris Saint-Germain. Après le départ du Brésilien Leonardo, le Portugais, déjà au travail depuis plusieurs jours pour le club de la capitale, devient donc le nouvel homme fort de l'aspect sportif du PSG. Une nouvelle qui fait suite à la prolongation de Kylian Mbappé et qui intervient à l'heure où le champion de France s'active pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien.

À ce titre et comme nous vous le révélions dernièrement, Luis Campos a dressé une liste de coaches susceptibles de remplacer l'Argentin. Christophe Galtier fait partie des candidats et a même discuté du PSG avec son ancien complice du LOSC. Enfin, à noter que le quotidien français précise que pour le mercato et uniquement concernant les ventes, le Lusitanien sera épaulé cet été par Antero Henrique, l’ancien directeur sportif du PSG (2017-2019).