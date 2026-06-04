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Ligue 1

Lille, Rennes et Toulouse passent la DNCG

Par Aurélien Macedo
1 min.
Olivier Létang @Maxppp

Alors que la saison s’est achevée en Ligue 1 depuis quelques semaines, les clubs de l’élite se préparent pour l’exercice 2026/2027. Oui mais avant d’accélérer sur le mercato, il faut réussir son passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion, la DNCG, le gendarme du football français.

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Ainsi, trois équipes de Ligue 1 ont réussi leur passage et n’auront pas la moindre sanction de l’été, il s’agit de Lille, du Stade Rennais et de Toulouse. Une bonne nouvelle pour trois clubs qui n’étaient pas particulièrement inquiets. Même situation en Ligue 2 pour Boulogne qui a reçu un avis favorable.

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