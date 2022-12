Le PSG s’arme pour se protéger contre les virus

La suite après cette publicité

Le PSG a pris ses précautions pour empêcher les virus de s’emparer du vestiaire parisien, afin d’essayer de passer l’hiver le plus tranquillement possible. Au Camp des Loges, le club de la capitale s’est équipé de Lod’Air, une technologie novatrice, comme le rapporte L’Équipe. C’est une technique également utilisée par Rennes, les Bleus et des équipes du Top 14 (D1 française de rugby), visant à tuer les microbes et virus dans l’air, à l’aide de rayons ultraviolets.

Olivier Moyen, l’inventeur du concept a donné des détails : « on a réinventé, simplifié et miniaturisé ce que l’on fait pour désinfecter l’eau ou les blocs opératoires depuis des années grâce à des UVC. Notre système, que l’on retrouve sous forme de lampadaires, lampes suspendues, dalles de plafond, systèmes pour ascenseurs, bus et voitures, aspire l’air grâce à une turbine d’aspiration. Il passe ensuite dans un tunnel de désinfection où il y a des leds UVC. »

À lire

PSG : la date du retour de Lionel Messi n’est toujours pas connue