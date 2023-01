Les compositions probables de OM-Lorient

La suite après cette publicité

La Ligue 1 est déjà de retour avec une 19e journée lancée par Lens, qui reçoit l’ESTAC en milieu d’après-midi. Ça sera ensuite le tour de l’OM d’accueillir Lorient dans un choc plutôt inattendu du haut de tableau. Il s’agit du 3e du championnat face au 6e, 7 points séparent les deux équipes. Marseille part évidemment favori dans cette confrontation, d’autant que les Merlus ont plus de mal depuis quelques matchs, après leur excellent départ du début de saison.

Seulement, les Phocéens ont quelques soucis en ce moment. Malgré les trois succès consécutifs en championnat contre Montpellier, Toulouse et à Troyes, ils doivent composer avec les absents du moment, notamment sur les ailes où Tavares est suspendu, et Clauss blessé. Ainsi, c’est le jeune Kaboré qu’on devrait retrouver en piston droit, et Kolasinac sur le flanc opposé. Derrière, ça ne bouge pas puisque Lopez sera titulaire au but, protégé par Mbemba, Gigot et Balerdi.

Le même onze marseillais que face à Troyes ?

Dans l’entrejeu, en plus de Kaboré et Kolasinac, c’est le duo Veretout-Rongier qui devrait une nouvelle fois être reconduit, le premier ayant été buteur dans la semaine, quand le second a offert une très solide prestation. Devant, ça ne bouge pas non plus. Ünder et Guendouzi sont bien partis pour être reconduits en soutien d’Alexis Sanchez, l’attaquant de pointe. La nouvelle recrue, Ruslan Malinovskyi, tout comme Gueye et Payet, devraient démarrer sur le banc.

À Lorient aussi il y a des absents, comme le portier Mvogo ou encore le défenseur Laporte. C’est le vétéran italien Mannone qui jouera dans le but. Dans le 4-2-3-1 de Régis Le Bris, la défense sera composée de Kalulu et Le Goff sur les côtés, avec une charnière Matsima-Talbi. L’ancien Marseillais Laurent Abgerel sera le capitaine des Merlus dans l’entrejeu, Innocent sera avec lui. Enfin, Ouattara, Le Fée et Cathline évolueraient devant avec Moffi titulaire en attaque.

