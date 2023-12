Nottingham Forest remercie Steve Cooper

Son départ devenait de plus en plus inéluctable au fil des semaines. 17es de Premier League, Nottingham Forest se devait de se séparer de Steve Cooper. En poste depuis 2021 sur le banc des Tricky Trees, le coach gallois de 44 ans a officiellement été remercié ce mardi par la formation anglaise.

Le club s’est d’ailleurs fendu d’un communiqué sobre pour annoncer la nouvelle : «Steve Cooper a été relevé aujourd’hui de ses fonctions d’entraîneur-chef de Nottingham Forest, après plus de deux ans à sa tête. Nous remercions Steve pour son dévouement et son engagement pendant son séjour avec nous, ainsi que pour le lien incroyable qu’il a forgé avec nos supporters et la ville de Nottingham.» Selon la presse anglaise, Nuno Espirito Santo est en pôle pour prendre sa relève.