PL : Jarrod Bowen et West Ham arrachent le nul à Leicester

Tout le monde en Angleterre se demande quand les Hammers vont-ils abandonner la 4e place, synonyme de qualification directe pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Derrière eux, Manchester United, Arsenal ou Tottenham tentent de les dépasser, mais sont bien trop inconstants. Du coup, West Ham s'accroche à son rêve. En déplacement sur la pelouse du Kingpower Stadium de Leicester pour le compte de la 25e journée de Premier League, les Londoniens ont profité de leur joueur en forme, Jarrod Bowen, pour prendre l'avantage tôt. Servi par Issa Diop, titulaire au pied levé après le forfait de Kurt Zouma (malade), l'attaquant de 25 ans a inscrit son 7e but en 7 matches (0-1, 10e).

La suite après cette publicité

Les Foxes sont parvenus à égaliser sur penalty en fin de premier acte. La faute à un dégagement du coude d'Aaron Cresswell, maladroit sur un corner adverse au premier poteau. Le très convoité Youri Tielemans n'a pas tremblé pour égaliser d'un tir précis à 11 mètres, malgré un bon plongeon de Lukasz Fabianski (1-1, 45e). Dans le deuxième acte, d'une tête envoyée dans la lucarne, sur un centre d'Harvey Barnes, Ricardo Pereira a donné l'avantage à Leicester (2-1, 57e). Définitif ? Non ! Dans le temps additionnel, Craig Dawson a jailli pour reprendre (du bras) un corner de Jarrod Bowen et égaliser (2-2, 90e+1). Sauvés des eaux, les Hammers (41 points) peuvent tout de même voir Manchester United (40) et Arsenal (39) les doubler dans les prochains jours.