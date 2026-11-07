Liga
La photo de JJ Gabriel qui agite le Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Ça ne fait plus l’ombre d’un doute. Le jeune JJ Gabriel va quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid dans les toutes prochaines heures. Le milieu offensif a même posé avec la une de Marca annonçant son transfert.
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MARCA @marca – 06/11 Voir sur X
«Puis-je la garder ?» est le titre qui barre la une où l’on voit le jeune joueur tenir le journal espagnol dans ses mains. Son transfert devrait être annoncé très prochainement, peut-être même dès aujourd’hui.
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