La photo de JJ Gabriel qui agite le Real Madrid

Ça ne fait plus l’ombre d’un doute. Le jeune JJ Gabriel va quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid dans les toutes prochaines heures. Le milieu offensif a même posé avec la une de Marca annonçant son transfert.

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«Puis-je la garder ?» est le titre qui barre la une où l’on voit le jeune joueur tenir le journal espagnol dans ses mains. Son transfert devrait être annoncé très prochainement, peut-être même dès aujourd’hui.