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Liga

La photo de JJ Gabriel qui agite le Real Madrid

Par Maxime Barbaud
1 min.
Joseph Junior Andreou Gabriel @Maxppp

Ça ne fait plus l’ombre d’un doute. Le jeune JJ Gabriel va quitter Manchester United pour rejoindre le Real Madrid dans les toutes prochaines heures. Le milieu offensif a même posé avec la une de Marca annonçant son transfert.

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MARCA
#LaPortada 🗞️ "¿Me la puedo quedar?" MARCA 'caza' a JJ Gabriel en exclusiva
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«Puis-je la garder ?» est le titre qui barre la une où l’on voit le jeune joueur tenir le journal espagnol dans ses mains. Son transfert devrait être annoncé très prochainement, peut-être même dès aujourd’hui.

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