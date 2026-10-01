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Fulham : Álvaro Arbeloa risque une sanction après son coup de gueule contre l’arbitrage

Par Sasha Nahon
1 min.
Arbeloa @Maxppp
Fulham 1-1 Man United

Álvaro Arbeloa pourrait être sanctionné après ses déclarations particulièrement virulentes contre l’arbitrage rapporte Sport. À l’issue du match nul entre Fulham et Manchester United, l’entraîneur espagnol avait estimé que les décisions arbitrales avaient favorisé les Red Devils. « Chaque décision était pour eux et, après le match contre Manchester City, je savais qu’ils ne laisseraient pas Manchester United perdre », avait notamment lancé l’ancien coach du Real Madrid. Des propos qui ont poussé la Fédération anglaise (FA) à accuser officiellement Arbeloa de « mauvaise conduite ».

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La FA estime que les déclarations du technicien de Fulham peuvent « impliquer un possible parti pris et/ou remettre en question l’intégrité d’un membre du corps arbitral ». Arbeloa a jusqu’à ce jeudi 1er octobre pour répondre à cette accusation. L’Espagnol avait toutefois tenté de calmer la polémique quelques instants après ses premières déclarations en invoquant ses difficultés avec la langue : « Mon anglais n’est pas très bon. Peut-être que je me suis très mal expliqué et je préfère ne rien dire sur les arbitres parce qu’on ne sait jamais. »

Pub. le - MAJ le
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