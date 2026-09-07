Real Madrid : la métamorphose impressionnante de Dean Huijsen sous José Mourinho

Dean Huijsen a visiblement décidé de passer un cap cette saison au Real Madrid. À 21 ans, le défenseur espagnol affiche un visage nettement plus affirmé que lors de son premier exercice dans la capitale. Malgré la défaite face au Betis (1-0), sa prestation à La Cartuja a une nouvelle fois confirmé cette impression : patron de la ligne défensive, propre dans ses transmissions avec 98 % de passes réussies, il a récupéré quatre ballons, remporté deux duels aériens et s’est procuré deux occasions, avec une frappe sur la barre puis une autre repoussée par Valles. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son comportement qui interpelle en Espagne. Comme le rapport le journal AS, Dean Huijsen se montre beaucoup plus agressif dans les duels, accepte le contact, ne recule plus face à l’adversité et impose une forme d’autorité qui rappelle davantage celle d’un défenseur expérimenté que celle du jeune joueur encore irrégulier de la saison passée.

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Cette évolution n’est pas anodine. Huijsen a manqué la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne, une décision qu’il n’avait visiblement pas comprise, alors que la Roja a finalement remporté le tournoi. Une situation susceptible d’avoir nourri une motivation supplémentaire chez le joueur, revenu à Madrid avec l’envie évidente de s’imposer. José Mourinho lui accorde justement une confiance totale. L’entraîneur portugais a fait de son nouveau numéro 4 un titulaire indiscutable et, depuis le début de la Liga, seuls Huijsen, Kylian Mbappé et Thibaut Courtois ont disputé l’intégralité des minutes. Il a ainsi été aligné à chaque rencontre, aussi bien avec Ibrahima Konaté (3 fois) qu’avec Antonio Rüdiger (une fois), alors qu’Éder Militão et Raúl Asencio sont toujours à l’infirmerie. Un statut particulièrement fort pour un joueur qui, la saison dernière, avait fini par perdre sa place au profit de Rüdiger et Militão, malgré 3 038 minutes disputées, soit seulement 51 % du temps de jeu depuis la trêve internationale de mars.

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José Mourinho a totalement confiance en Dean Huijsen

Le lien entre Mourinho et Huijsen ne date d’ailleurs pas de son arrivée au Real Madrid. Lorsque le Portugais entraînait encore la Roma, il avait déjà tenté de convaincre le jeune défenseur, alors à la Juventus, de rejoindre le club italien en prêt. Huijsen avait accepté et avait ensuite véritablement lancé sa carrière professionnelle. Mourinho avait immédiatement perçu son potentiel après ses débuts en Serie A, livrant une prédiction qui résonne particulièrement aujourd’hui : « Dean Huijsen n’a joué que dix minutes en Serie A, mais il fait partie des plus grands espoirs du football. Il deviendra un très grand joueur. » Quelques années plus tard, le technicien portugais retrouve donc celui qu’il considérait déjà comme un futur très grand et semble désormais vouloir faire de lui l’un des piliers de sa défense. Huijsen, qui a repris le mythique numéro 4 porté par Sergio Ramos, est en train de répondre à cette confiance par des prestations beaucoup plus tranchantes et une présence qui devient difficile à ignorer.

Cette transformation tombe à point nommé avant le choc de ce mardi contre l’Inter Milan au Bernabéu. Le Real Madrid doit composer avec un milieu particulièrement diminué : Bernardo Silva, Eduardo Camavinga et Arda Güler sont suspendus, tandis qu’Aurélien Tchouaméni et Thiago Pitarch sont blessés. Fede Valverde pourrait donc être accompagné par un dispositif remanié, avec Jude Bellingham, Trent ou même Huijsen parmi les solutions envisagées selon la presse espagnole. Mais c’est surtout dans la première relance que l’Espagnol pourrait jouer un rôle majeur. Car l’Inter arrivera avec une armada offensive capable de punir la moindre erreur, emmenée par Marcus Thuram et Lautaro Martínez. Le Real aura donc besoin d’un Huijsen capable de ressortir proprement le ballon sous pression et de casser les premières lignes adverses. Après un très bon match défensif contre Malaga sans encaisser de but, puis seulement un but concédé face à la Real Sociedad et un autre face à l’Espanyol, la défense madrilène devra encore monter d’un cran. Désormais, son premier gros test de la saison, c’est ce mardi soir en Ligue des Champions.