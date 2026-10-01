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«La trahison est un plat qui se déguste froid» : la soeur de Cristiano Ronaldo en remet une couche

Par Jordan Pardon
1 min.

Cristiano Ronaldo s’est retiré de la sélection portugaise ce mercredi en raison de profonds désaccords avec le sélectionneur Jorge Jesus. Depuis hier, et même depuis dimanche lorsqu’il était resté sur le banc face à la Norvège (1-2) avant de sécher les entraînements suivants, le quintuple Ballon d’Or est sur toutes les lèvres. Hier, sa soeur, Elma, avait pris sa défense sur son compte Instagram. Elle en a remis une couche aujourd’hui.

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«La trahison est un plat qui se déguste froid», a-t-elle écrit, se réjouissant également de la forte mobilisation des fans de son frère, nombreux à avoir exprimé leur mécontentement en se désabonnant des réseaux sociaux de la sélection portugaise. Ils seraient près de 500 000 à avoir franchi le pas sur Instagram. Chacun ses combats.

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