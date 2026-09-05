PSG : la menace Lucas Chevalier plane au-dessus de Matvey Safonov

Que se passe-t-il au PSG ? Après deux matches nuls miraculeux en ouverture de la saison en Ligue 1, les Parisiens ont été battus à domicile ce vendredi face à Monaco (1-2). Il ne faut pas oublier également la défaite lors du Trophée des Champions contre Lens en tout début de saison. Fragilisé par cette entrée en matière poussive, Matveï Safonov voit son statut de numéro un s’effriter au PSG. Artisan majeur du sacre en Ligue des Champions la saison passée, le portier russe accuse le coup avec déjà 8 buts encaissés en 5 matches.

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S’il n’est pas le seul responsable des lacunes d’un collectif parisien encore friable, l’ancien de Krasnodar a été coupable sur le but de la victoire de Stanis Idumbo vendredi en étant battu sur son premier poteau. Cette passe difficile relance directement les chances de Lucas Chevalier de bousculer la hiérarchie comme l’évoque L’Equipe ce samedi. Relégué sur le banc depuis qu’il a perdu sa place au profit du Russe la saison dernière, le portier de 24 ans n’a plus disputé la moindre minute en compétition officielle depuis janvier.

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Luis Enrique peut tout changer d’un coup au PSG

Si ses aptitudes techniques n’ont jamais été contestées en interne, c’est sa gestion du stress lors des grands rendez-vous qui lui avait coûté son statut. Resté à Paris cet été avec la ferme intention de se battre selon le quotidien, le Nordiste voit aujourd’hui la porte s’entrouvrir à nouveau. Fidèle à ses principes, Luis Enrique ne s’interdit aucun changement radical dans la cage. Le technicien espagnol privilégie la continuité pour rassurer ses gardiens, mais il gère son effectif au mérite et n’hésite pas à écarter les cadres en méforme.

La trajectoire de Gianluigi Donnarumma l’a prouvé en 2025, car sa campagne en Ligue des Champions ne lui avait garanti aucun privilège sur la durée. D’une manière différente, le traitement de Lucas Digne depuis le début de saison rappelle que Luis Enrique n’hésite pas à prendre des mesures draconiennes. Si Safonov bénéficie encore d’un temps de crédit, l’entraîneur asturien pourrait vite sévir si le manque de garanties persiste. S’il affiche l’état d’esprit réclamé par son coach à l’entraînement, Chevalier peut légitimement espérer retrouver sa place. Matvey Safonov n’a plus le droit à l’erreur.