Strasbourg : Liam Rosenior absent de l’entraînement

C’est bientôt la fin entre Liam Rosenior et Strasbourg. Nommé à la tête du club alsacien durant l’été 2024, l’Anglais de 41 ans va sans doute devenir le prochain entraineur de Chelsea. Le coach du RCSA s’est d’ailleurs envolé pour Londres afin d’y signer son contrat.

Une tendance qui se confirme logiquement puisque les Dernières Nouvelles d’Alsace affirment que c’est le duo d’adjoints Filipe Coelho et Jean-Marc Kuentz qui a dirigé l’entraînement de ce lundi matin en raison de l’absence de Rosenior et d’une partie du staff (tous partis à Londres).