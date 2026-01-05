Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

Strasbourg : Liam Rosenior absent de l’entraînement

Par Matthieu Margueritte
Liam Rosenior, le nouvel entraineur de Strasbourg @Maxppp

C’est bientôt la fin entre Liam Rosenior et Strasbourg. Nommé à la tête du club alsacien durant l’été 2024, l’Anglais de 41 ans va sans doute devenir le prochain entraineur de Chelsea. Le coach du RCSA s’est d’ailleurs envolé pour Londres afin d’y signer son contrat.

La suite après cette publicité

Une tendance qui se confirme logiquement puisque les Dernières Nouvelles d’Alsace affirment que c’est le duo d’adjoints Filipe Coelho et Jean-Marc Kuentz qui a dirigé l’entraînement de ce lundi matin en raison de l’absence de Rosenior et d’une partie du staff (tous partis à Londres).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier