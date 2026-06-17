Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre frappe fort d’entrée !

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C’est LA première grosse affiche de cette phase de poules de la Coupe du Monde 2026 ! Ce mercredi soir à 22h00 (heure française), sous le toit de l’impressionnant AT&T Stadium d’Arlington au Texas, l’Angleterre croise le fer avec la Croatie. Un duel au sommet dans le groupe L entre deux nations majeures du football européen.

D’un côté, les Three Lions. Finalistes malheureux des deux derniers Euros (battus de justesse par l’Espagne en 2024), les Anglais arrivent aux États-Unis avec le statut de grands favoris. La troupe dirigée par Thomas Tuchel rêve d’accrocher cette fameuse deuxième étoile qui lui échappe depuis 1966. L’Angleterre s’avance sûre de ses forces : un sans-faute éclatant durant les éliminatoires de la zone Europe et une préparation conclue par deux victoires convaincantes (Nouvelle-Zélande, Costa Rica).

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De l’autre, les indomptables Vatreni. Si la Croatie a déçu lors du dernier Euro en sortant dès la phase de poules, il ne faut jamais enterrer cette sélection, demi-finaliste des deux derniers Mondiaux (dont la finale de 2018 face aux Bleus). Toujours guidés par l’éternel Luka Modric, les hommes de Zlatko Dalic ont survolé leur groupe de qualification (22 points sur 24). Toutefois, la préparation a été plus chaotique, marquée par des revers face au Brésil et à la Belgique, avant un sursaut face à la Slovénie.

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Victoire de l’Angleterre, cote à 1,70

C’est le pari de la logique et de la dynamique actuelle. L’Angleterre veut frapper fort d’entrée et prendre une option quasi définitive sur la première place de ce groupe L. Les Three Lions restent sur une série impressionnante de 8 succès lors de leurs 10 derniers matchs. Avec un milieu de terrain XXL (Declan Rice, Jude Bellingham) et de nouveaux visages en défense centrale (Guéhi, O’Reilly), la sélection de Tuchel semble avoir un temps d’avance sur une Croatie qui a montré quelques signes de fébrilité récemment face à des adversaires de calibre mondial (Brésil, Belgique). La victoire anglaise à 1,70 est une base très solide pour débuter le tournoi et un bon moyen de se lancer sans prendre de risques.

Harry Kane marque et l’Angleterre l’emporte, cote à 2,55

C’est la superstar de cette équipe. Harry Kane sort d’une saison purement hallucinante avec le Bayern Munich, avec qui il a planté près de 61 buts toutes compétitions confondues. Le capitaine anglais est dans la forme de sa vie et son influence en sélection est colossale : il a trouvé le chemin des filets lors de 5 de ses 5 dernières apparitions avec le maillot des Three Lions. Face à une défense croate qui devra surveiller les montées de Saka ou Rogers, le renard des surfaces munichois devrait trouver l’ouverture. Coupler son but à la victoire anglaise fait grimper la cote à 2,55. Un pari idéal avec l’assurance du remboursement en cash !

Ivan Perisic marque contre l’Angleterre, cote à 6,25

C’est le pari coup de cœur, celui du frisson et des statistiques historiques. Ivan Perisic n’est pas n’importe qui : c’est "Monsieur Coupe du Monde" côté croate. Co-meilleur buteur de l’histoire de son pays dans la compétition (6 buts) avec Davor Suker, premier Croate à marquer lors de trois Mondiaux distincts, et surtout, l’homme des grands rendez-vous. L’attaquant du PSV Eindhoven a marqué lors des trois derniers matchs à élimination directe disputés par la Croatie en Coupe du Monde. Quand le niveau s’élève, Perisic répond toujours présent. Avec une cote folle de 6,25, miser sur un but du vieux briscard face à la défense anglaise est une opportunité en or, d’autant plus que si le pari échoue, votre mise vous est rendue en cash !

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